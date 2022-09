POL-MFR: (1086) Tötungsdelikt in Fürth - Tatverdächtiger festgenommen

Treuchtlingen (ots) - Am Samstagnachmittag (03.09.2022) brach in einer Wohnung in Pappenheim (Lkrs. Ansbach) aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 15:00 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass in einem Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen sein soll. Der alarmierten Feuerwehr gelang ...

