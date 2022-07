Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Schmittweiler (ots)

Am späten Montagabend befuhr ein 82-Jähriger PKW-Fahrer die K 4 von Schmittweiler kommend in Fahrtrichtung Dunzweiler. Am rechten Fahrbahnrand hielten hintereinander zwei Fahrzeuge, von denen sich die Personen teilweise zwischen den parkenden Fahrzeugen aufhielten. Der 82-Jährige Fahrzeugführer erkannte die stehenden Fahrzeuge aufgrund tiefstehender Sonne zu spät und fuhr auf das Heck des ersten Fahrzeugs auf. Im weiteren Verlauf wurde das erste Fahrzeug auf das zweite dort stehende Fahrzeug aufgeschoben und die umstehenden Personen wurden hierbei ebenfalls verletzt. Insgesamt wurden zwei Personen schwer sowie drei Personen leicht verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 42.000 geschätzt. |pikus

