Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gemeinsame Großkontrolle von Polizei und ZOLL

Waldmohr BAB 6 (ots)

Am vergangen Samstagabend, 16.07.2022, führten Beamte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, der Zentralen Verkehrsdienste und der Kriminaldirektion Kaiserslautern gemeinsam mit Kräften der Kontrolleinheiten des Saarbrücker ZOLLs eine mehrstündige Verkehrskontrolle an der Tank - und Rastanlage Waldmohr durch. Das besondere Augenmerk der Einsatzkräfte lag hierbei auf Kraftfahrzeugführern, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren, ebenso auf Personen, die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten sowie der Feststellung von Straftätern, Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen im Zusammenhang mit dem Deliktsfeld Wohnungseinbruch und Eigentumskriminalität. Parallel führte der ZOLL Kontrollen in den für ihn relevanten Deliktsbereichen durch: Überprüft wurden insbesondere der illegale Schmuggel von Zigaretten, alkoholischen Getränken, Betäubungsmitteln, Waffen und ähnlichen Gegenständen. Mit im Einsatz waren hierbei ein Rauschgiftspürhund sowie ein Tabak-Bargeldspürhund des ZOLLs. Im Ergebnis leiteten die Beamten des ZOLLs und der Polizei insgesamt zehn Strafverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz, Verstößen gegen das Waffengesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln sowie diverser Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen ein. In einem Fall wurde aufgrund erheblicher Mängel am Fahrzeug die Weiterfahrt sogar gänzlich untersagt. Die Beamten des ZOLLs fanden in einem Fahrzeug 8.200 unversteuerte Zigaretten, die in Taschen unter Lebensmitteln versteckt von Polen nach Frankreich verbracht werden sollten. Die damit hinterzogene Tabaksteuer beläuft sich auf 1.500 Euro. In zwei weiteren Fällen stellte der ZOLL einen Schlagring sowie ein Pfefferspray ohne entsprechendes Prüfzeichen sicher; beide Gegenstände fallen aufgrund ihrer Eigenschaften unter das Waffengesetz und gelten somit als Waffen.

