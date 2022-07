POL-WAF: Beckum. Störung polizeilicher Maßnahmen und Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich zwischen Mittwoch (13.07.2022) und Donnerstag (14.07.2022) mehrere Kupferrohre eines Ärztezentrums an der Neubeckumer Straße in Beckum gestohlen. Wer hat verdächtige Personen in der Nähe beobachtet oder kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

