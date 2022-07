POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Gleich zwei Einbrüche in einer Nacht sind der Polizei am Donnerstag (14.07.2022) in Telgte gemeldet worden. Der oder die Täter brachen zwischen Mittwoch (13.07.2022, 16.00 Uhr) und Donnerstag (14.07.2022, 08.40 Uhr) in ein Gebäude am Kardinal-von-Galen-Platz ein. Hier durchsuchten sie Büros und flüchteten anschließend. Zwischen Mittwoch (13.07.2022, 15.00 Uhr) und Donnerstag (14.07.2022, 09.00 Uhr) ...

mehr