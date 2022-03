LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Gleichamberg (ots) - Unbekannte Täter überstiegen in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 04:30 Uhr, einen Grundstückszaun und gelangten so auf ein Firmengelände in der Straße "Sträßgärten" in Gleichamberg. Hier zapften sie einen abgestellten LKW und einen Bagger an und entwendeten so ca. 200 Liter Diesel aus den Fahrzeugen. Der Beuteschaden wird mit 360 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, ...

