Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zwei Einbrüche in einer Nacht

Warendorf (ots)

Gleich zwei Einbrüche in einer Nacht sind der Polizei am Donnerstag (14.07.2022) in Telgte gemeldet worden.

Der oder die Täter brachen zwischen Mittwoch (13.07.2022, 16.00 Uhr) und Donnerstag (14.07.2022, 08.40 Uhr) in ein Gebäude am Kardinal-von-Galen-Platz ein. Hier durchsuchten sie Büros und flüchteten anschließend.

Zwischen Mittwoch (13.07.2022, 15.00 Uhr) und Donnerstag (14.07.2022, 09.00 Uhr) brachen Unbekannte in eine Schneiderei an der Königstraße ein, stahlen Bargeld und flüchteten.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, hat die Einbrüche oder verdächtige Personen in der Nähe beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell