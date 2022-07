POL-WAF: Warendorf. Autos aufgebrochen - Wertsachen immer mitnehmen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (13.07.2022) in ein Einfamilienhaus in Drensteinfurt eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen Dienstag (12.07.2022, 19.00 Uhr) und Mittwoch (13.07.2022, 15.00 Uhr) Zugang zu dem Haus an der Riether Straße verschafft. Wer kann Informationen zu dem Einbruch geben oder hat verdächtige Personen in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei ...

