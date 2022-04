Polizei Essen

POL-E: "Car-Friday" in Essen und Mülheim verläuft ohne besondere Vorkommnisse

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/ 45468 Mh.-Stadtgebiete: Gestern (15.April) nahm die Essener Polizei an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion zum sogenannten "Car-Friday" teil. Im Fokus des Aktionstages stand die Bekämpfung verbotener Kraftfahrzeugrennen sowie die Tuner-/ Poser und Daterszene.

Im Rahmen des Kontrolltages stellte die Polizei gegen 18:15 Uhr einen kurzfristigen Zulauf der Tuner- und Poserszene am Tedox-Parkplatz in Mülheim fest. Zwischenzeitlich verlagerte die Szene von Bochum auch nach Essen, doch größere Ansammlungen auf Ausweichtreffpunkte im Essener und Mülheimer Stadtgebiet wurden durch konsequente Fahrzeugkontrollen verhindert. Die Szene verlagerte daraufhin in Richtung Recklinghausen, worüber die Kolleginnen und Kollegen informiert wurden.

Im Zusammenhang mit den Kontrollen in Essen und Mülheim an der Ruhr leiteten die Beamten drei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens unter Einwirkung von Betäubungsmitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem müssen einige Fahrer in den nächsten Wochen mit Bußgeldbescheiden rechnen.

Neben Fahrzeug- und Personenkontrollen lag der Fokus zudem auch auf Geschwindigkeitskontrollen. Die Polizei Essen/Mülheim richtete dazu mobile Kontrollstellen ein. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. So mussten die Polizisten lediglich eine Ordnungswidrigkeitsanzeige schreiben.

Der Kontrolltag verlief aus Sicht der Polizei Essen/Mülheim ohne besondere Vorkommnisse. Die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch weiterhin einen genauen Blick, sowohl auf die Tuner und Poserszene, als auch auf Geschwindigkeitsverstöße mutmaßlicher Raser./ViV

