Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Fußgängerin abgelenkt

In Heiningen wurde eine 24-Jährige am Montag von einem Laster erfasst.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.15 Uhr lief die 24-Jährige auf dem Fußweg neben der Bahnhofstraße in Richtung Gammelshausen. Im Bereich der Eschenbacher Straße überquerte sie an einem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße. Gleichzeitig fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Scania Laster in der Bahnhofstraße in die selbe Richtung. Als die Fußgängerin den Füßgängerüberweg passierte, war der Laster schon fast an ihr vorbei gefahren. Zeugen teilte mit, dass die 24-Jährige wohl voll auf ihr Mobiltelefen konzentriert war. Ohne aufzublicken ging sie über die Straße. Dabei wurde sie vom rechten Hinterrad des Laster erfasst. Der rollte über ihr Bein. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

+++++++ 0835061

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

