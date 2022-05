Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Müllsünder bekommt Anzeige

In den vergangenen Tagen entsorgte ein Mann seinen Unrat in einem Waldstück bei Ermingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte am Sonntag den Müll und mehrere Autoreifen auf einer Lichtung. Die befindet sich in der Arnegger Straße. In dem Müll fand der Zeuge Hinweise auf einen Verursacher aus dem Raum Neu-Ulm und meldete dies der Polizei. Die nahm Ermittlungen auf. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Entsorgungskosten aufkommen.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

