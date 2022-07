POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (14.07.2022, gegen 12.25 Uhr) einen geparkten Pkw an der B 64 in Warendorf beschädigt. Der graue VW Golf stand auf einem Parkstreifen gegenüber eines Imbisses. Der Unbekannte fuhr gegen das Auto, beschädigte es hinten links und fuhr weiter ohne die Polizei zu informieren. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

