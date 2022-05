POL-VIE: Viersen: Kleintransporter verbrennt völlig

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - In der Nacht zu Samstag, 30. April, ist das Führerhaus eines an der Straße Höhenhöfe in einer Parkbucht abgestellten Lkw einem Feuer zum Opfer gefallen. Gegen 3 Uhr morgens waren Zeugen Feuerschein und das Knallgeräusch eines platzenden Reifens aufgefallen. Sie entdeckten den Lkw, bei dem das Führerhaus schon in Vollbrand stand, und ...

