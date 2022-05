Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kripo ermittelt nach zwei Raubstraftaten

Viersen (ots)

Das Kriminalkommissariat West mit Sitz in Dülken bittet um Hinweise zu den beiden Raubstraftaten, beide Geschädigte sind Jugendliche. Am 29. April war ein 12-jähriger Junge Viersener an der Hageau-Promenade unterwegs, als er gegen 20.20 Uhr von mehreren Jugendlichen angesprochen wurde, ob er Geld dabei habe. Dabei handelte es sich um vier Jungen und ein Mädchen. Als der 12-Jährige dies verneinte, traten die Täter den Jungen und durchsuchten dessen Hosentaschen. Danach gingen sie ohne Beute weiter. Die Polizei traf bei der Fahndung im Nachbereich auf mehrere Jugendliche. Ob es sich dabei um die Täter handelt, wird derzeit ermittelt. Am gestrigen Sonntag wartete ein 16-jähriger Jugendlicher aus Niederkrüchten gegen 19.45 Uhr am Viersener Busbahnhof. Plötzlich kamen acht Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren auf ihn zu. Offenbar hielten mehrere Täter den 16-Jährigen von hinten fest, während ein weiterer ihm eine umgehängte Tasche wegnahm. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Casinogarten. Vom Haupttäter kann lediglich gesagt werden, dass er dunkle, lange Locken hatte. Auch hier trafen Einsatzkräfte in der Viersener Innenstadt mehrere Jugendliche an und nahmen die Personalien auf. Das Kriminalkommissariat West bittet in beiden Fällen um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (358)

