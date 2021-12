Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alleinbeteiligter Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hildesheim (ots)

Alfeld (dur) - Am 30.12.2021, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Alfelder mit seinem Roller die Bahnhofstraße, Alfeld, vom Sappi Kreisel kommend in Richtung Schlehbergring. Im Bereich der dortigen Kurve der abknickenden Vorfahrtsstraße kommt er bei regennasser Fahrbahn zu Fall und zieht sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Behandlung wird er in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Sachschäden entstanden bei dem Unfall nicht. Zeugen an der Unfallstelle können den Unfallhergang bestätigen.

