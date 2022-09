POL-MFR: (1091) Jugendlicher unvermittelt angegangen und verletzt - Zeugen gesucht

Schwabach (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (02.09.2022) und Samstagvormittag (03.09.2022) sprühten Unbekannte in Schwabach ein Graffito. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte brachten im genannten Zeitraum den Schriftzug "Sieg Heil" am Skaterplatz in der Eilgutstraße an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 100 ...

