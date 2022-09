Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1098) Gedenktafeln beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagvormittag (05.09.2022) brachten Unbekannte mehrere Graffiti an Gedenktafeln im Nürnberger Westen an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11:30 Uhr brachten Unbekannte an vier Gedenktafeln im Marie-Juchacz-Park Symbole und sonstige Schmierereien in schwarzer Farbe an. Bei einem Symbol auf einer der Tafeln handelte es sich um ein Hakenkreuz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

