Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern mit anschließender Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 22:10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrrad die Steinstraße in Richtung Salzstraße, Kaiserslautern. In Höhe einer Gaststätte kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrradfahrer und beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden. Hier bei verletzte sich der 62-jährige Mann leicht. Als er seinen Unfallgegner nach dessen Personalien fragte, beleidigte dieser ihn und fuhr in Richtung Gaustraße weg. Da das Fahrrad des 62-jährigen Mannes derart beschädigt war, dass es nicht mehr fahrbereit war, konnte er den Mann nicht verfolgen. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, dunkelblonde kurze Haare, Tattoo am Hals rechtsseitig. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell