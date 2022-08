Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 17:37 Uhr ereignete sich auf der B270, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr die B270 von Hohenecken kommend in Fahrtrichtung Vogelweh. Ein 38-jährige Mann aus Luxemburg fuhr ebenfalls in gleicher Richtung auf einem Einfädelungsstreifen. Jedoch fuhr der Mann nicht von dem Einfädelstreifen auf die B270 auf, sondern wendete sein Fahrzeug, so dass er in Richtung Hohenecken fuhr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW des 50-jährigen Mannes. Der 38-jährige Mann entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurde der Grund für die Flucht nach dem Zusammenstoß bekannt, welcher darin lag, dass der Mann mit 1,72 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß nur leicht beschädigt und waren weiterhin fahrbereit. |PvD

