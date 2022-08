Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 23:27 Uhr wurde in der Albrechtstraße, Kaiserslautern ein E-Scooter gestohlen. Zwei bisher unbekannte Täter traten eine Hofabschlusstür auf, betraten den Innenhof des Anwesens und entwendeten den dort abgestellten E-Scooter. Hiernach flüchteten sie in Richtung der Wiesenstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 639-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

