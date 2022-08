POL-PPWP: Diebstähle aus Tiefgaragen

Kaiserslautern (ots) - Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Mann. Es geht um Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. Im Rahmen einer Kontrolle einer Personengruppe in der Altenwoogstraße am frühen Freitagmorgen gaben zwei der Kontrollierten an, dass einer aus ihrer Gruppe, der 20-Jährige, eine Weinflasche an der Tankstelle geklaut habe. Des Weiteren beschuldigten sie den jungen Mann, ...

mehr