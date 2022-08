Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Korrektur: Fahrradfahrerin angefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Bei der Meldung über eine Unfallflucht an der Kreuzung St.-Franziskus-Straße und Moltkestraße (https://s.rlp.de/wOdnm) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nicht der Pkw-Fahrer. Weil wir auf der Suche nach Zeugen und dem Pkw-Fahrer sind - hier noch einmal die korrigierte Meldung:

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen an der Kreuzung St.-Franziskus-Straße und Moltkestraße verletzt worden. Die Fahrradfahrerin entfernte sich ohne Austausch der Personalien vom Unfallort. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 28-jährige Radfahrerin gegen 6:45 Uhr die St.-Franziskus-Straße von der Königstraße kommend in Fahrtrichtung Haagstraße. Der Pkw-Fahrer war in der Moltkestraße in Richtung Pariser Straße unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte er mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und zog sich Prellungen zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Donnerstag meldete sie den Unfall auf der Polizeiinspektion. Ihr wird die Unfallflucht vorgeworfen. Die Polizei bittet den beteiligten Pkw-Fahrer sich, zwecks Personalienaustauschs und Schadenregulierung, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell