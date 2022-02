Polizei Salzgitter

POL-SZ: +++SALZGITTER+++ Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich SALZGITTER vom 02.02.2022:

Peine (ots)

Beschädigter PKW

Am Abend des 01.02. melden Anwohner gegen 20:45 Uhr, dass mehrere Papiercontainer durch Sturmböen auf die Straße "Hirschgraben" in Salzgitter geweht und zum Teil auch umgeweht worden seien. Um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen suchten Beamte der Polizei Salzgitter den Ort auf. Dort stellten sie fest, dass ein geparkter Ford durch die Container beschädigt worden ist. Der Halter des Wagens konnte informiert und die Container gegen erneutes Wegwehen gesichert werden.

Diebstahl einer Baggerschaufel

In der Nacht vom 31.01. auf den 01.02. haben unbekannte Täter die Schaufel eines Minibaggers in der "Werkstraße" in Barum gestohlen. Die Baumaschine war auf einem Grünstreifen abgestellt, wo der Geschädigte gegen 08:00 Uhr den Diebstahl feststellen musste. Hinweise und auffällige Beobachtung, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Salzgitter entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell