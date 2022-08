Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022, um 22:30 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Richard-Wagner-Straße, Kaiserslautern auf einem Fahrrad fahrend einer Kontrolle unterzogen, nachdem dieser zuvor "Schlangenlinien" fuhr. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,78 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Nahezu zeitgleich wurden ein 20 und ein 37-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 20 jährigen Mannes in der Fruchthallstraße, Kaiserslautern wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aufnahme von Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der 37-jährige Mann wurde in der Eisenbahnstraße, Kaiserslautern kontrolliert, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 2,16 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da immer wieder E-Scooterfahrer nicht fahrtüchtig kontrolliert werden, sei hier angemerkt, dass auch für E-Scooter Regeln gelten, unter anderem was den Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel betrifft. |PvD

