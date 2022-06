POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall: Nach Kollision überschlagen

Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Leherheide haben bisher unbekannte Einbrecher die kurze Abwesenheit eines Mannes ausgenutzt, um in seine Wohnung einzudringen und Bargeld zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 23. Juni 2022, zwischen 9.30 und 10.40 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Heideschulweg ein und stahlen ...

