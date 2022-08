Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nicht zugelassenes Fahrzeug kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 12.08.2022 gegen 07:00 Uhr wurde ein VW Golf in der Erlenbacher Straße, Kaiserslautern festgestellt, als dieses gerade einparkte. Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war und lediglich die ungestempelten Kennzeichen an diesem angebracht waren. Der 19-jährigen Fahrerin aus dem Stadtgebiet wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |PvD

