POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Zwei Pkws kollidieren an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.05.22, kollidierten gegen 9.40 Uhr zwei Autos an einer Ampelkreuzung im Bereich der Besanconalleebrücke bei der Einmündung der B 3 aus Richtung Schallstadt. Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr die Besanconallee in Richtung St. Georgen, als er kurz nach der Besanconalleebrücke an der dortigen Ampelkreuzung mit einem 50-jährigen Autofahrer zusammenstieß. Letzterer fuhr von der B 3 aus auf die Besanconallee ein und missachtete offenbar die rote Ampel. Daraufhin kam es zur Kollision. Beide Autofahrer mussten ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden an beiden Pkws wird auf insgesamt rund 11000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

ek

