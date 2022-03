Landespolizeiamt

POL-SH: Medieneinladung anlässlich des Beitritts der Landespolizei zum Bündnis für Akzeptanz und Respekt

Kiel (ots)

Am Dienstag, den 22. März 2022 wird der Beitritt der Landespolizei Schleswig-Holstein zum Bündnis für Akzeptanz und Respekt im Rahmen einer Feierstunde gewürdigt. Das Bündnis für Akzeptanz und Respekt Schleswig-Holstein hat zum Ziel, gesellschaftlich relevante Gruppen, Unternehmen oder Vereine für eine gleichberechtigte Gesellschaft mit ins Boot zu holen.

Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich die Landespolizei, jeglicher Form von Diskriminierung, Rassismus, Gewalt, Hass und Intoleranz aufmerksam entgegenzutreten und sich für die Anerkennung von und den Respekt vor lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und pansexuellen Mitmenschen zu engagieren. Somit bekennt sich die Landespolizei Schleswig-Holstein zur "Echten Vielfalt" und setzt ein deutliches Zeichen für Akzeptanz und Menschlichkeit.

Wir laden Sie zu diesem Medientermin herzlich ein:

Dienstag, 22. März 2022, 17:00 Uhr

Schleswig-Holstein Saal des Kieler Landtages Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel

Für die Moderation der Veranstaltung konnte die Journalistin Georgine Kellermann gewonnen werden. Neben Grußworten der Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Frau Dr. Sütterlin-Waack, dem Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, Herr Dr. Heiner Garg, der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein, Frau Samiah El Samadoni, der Leiterin des Landespräventionsrates, Frau Silke Schiller-Tobies und des Landespolizeidirektors Michael Wilksen erwartet Sie eine Talkrunde mit Gästen aus der LSBTIQ Community und die Bündnisunterzeichnung. Im Anschluss an die Bündnisunterzeichnung wird es die Gelegenheit für Fragen und O-Töne geben.

Wegen der räumlichen Gegebenheiten und mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie bitten wir Sie folgende organisatorischen Hinweise zu beachten:

Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name und Medium per E-Mail (pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de) bei uns an. Im Kieler Landtag gilt die "3-G Regel" und Impfstatus/Test werden beim Betreten der Liegenschaft kontrolliert. Bitte planen Sie deshalb bei der Anreise etwas Wartezeit ein. Im Gebäude ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

Es wird ein frei zugänglicher Live-Stream eingerichtet, der über den YouTube-Channel der Landespolizei Schleswig-Holstein zu erreichen ist: (https://www.youtube.com/channel/UCshUHqbsg9EeeWQV4Q7mzTw).

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell