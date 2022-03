Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medien: Vorstellung des Distanz-Elektro-Impulsgerätes DEIG (Modell "Taser 7")

Kiel (ots)

Die Landespolizei finalisiert die Vorbereitungen für den Pilotbetrieb mit derzeit 35 Distanz Elektro Impuls Geräten (DEIG) des Modells "Taser 7". In einer "Instruktoren-Beschulung" sind bereits die Einsatztrainer der Polizeidirektionen Ratzeburg und Neumünster ausgebildet worden, so dass nun die Grundlage geschaffen wurde, um die Anwender in den Pilotpolizeirevieren auszubilden.

Die grundsätzliche Handhabung des Gerätes soll Medienvertretern mit einer kurzen praktischen Vorführung demonstriert werden. Hierbei wird die Gelegenheit für Filmaufnahmen und Fotos bestehen.

Wir laden Sie zu diesem Medientermin ein:

Montag, 14. März 2022

14:00 Uhr Trainingsraum Einsatztrainingszentrum Kiel (PZE Eichhof) Mühlenweg 166, 24116 Kiel

In Anwesenheit von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und dem für Ausrüstung und Technik der Landespolizei verantwortlichen Abteilungsleiter Leitender Polizeidirektor Ralph Garschke werden erfahrene Einsatztrainer den Einsatz der Geräte praktisch demonstrieren. Im Anschluss an die Demonstration wird es die Gelegenheit für Fragen und O-Töne geben.

Wegen der räumlichen Gegebenheiten und mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie bitten wir Sie folgende organisatorische Hinweise zu beachten:

Bitte melden Sie sich (Name, Vorname, Medium) per E-Mail bis Freitag 11.3.22, 12:00 Uhr bei uns an.

Auf dem Gelände des PZE gilt die "3-G Regel" und Impfstatus/Test werden beim Betreten der Liegenschaft kontrolliert. Bitte halten Sie dazu Ihren Personalausweis bereit. Planen Sie deshalb bei der Anreise etwas mehr Wartezeit ein.

Im Gebäude ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

Einige Bereiche des Trainingsraums dürfen nicht mit hochhackigen oder spitzen Absätzen betreten werden. Bitte wählen Sie Ihr Schuhwerk für den Termin dementsprechend aus.

Anmeldung: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell