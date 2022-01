Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Supermarktmitarbeiterin erkennt Diebe wieder

Duisburg (ots)

Eine Supermarktmitarbeiterin (58) hat am Dienstagnachmittag (25. Januar) zwei Diebe wiedererkannt und die Polizei verständigt. Die beiden Männer (32, 43) sollen am 28. Dezember Lebensmittel und eine Flasche Wodka aus einem Markt an der Rathausstraße gestohlen und auf ihrer Flucht einen Mitarbeiter zu Boden geschubst haben. Jetzt waren sie anscheinend ein weiteres Mal in der Nähe des Supermarktes unterwegs. Polizisten konnten die beiden Verdächtigen nach dem Hinweis der Supermarktangestellten im Bereich einer Einfahrt stellen. Jetzt kann die Kripo den Fall abschließen und an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell