POL-MFR: (1100) Angriff durch Jugendlichen - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots) - Am Montagvormittag (05.09.2022) brachten Unbekannte mehrere Graffiti an Gedenktafeln im Nürnberger Westen an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 11:30 Uhr brachten Unbekannte an vier Gedenktafeln im Marie-Juchacz-Park Symbole und sonstige Schmierereien in schwarzer Farbe an. Bei einem Symbol auf einer der Tafeln handelte es sich um ein Hakenkreuz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ...

mehr