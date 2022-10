Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei in der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Sonntag 17:30 Uhr in Mühlburg und Daxlanden. In der Rheinstraße verschafften sich Unbekannte gleich in zwei Keller Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hier wurden nach Angaben der Bewohner diverse Kleidungsstücke, Werkzeug und ein Brautkleid entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Bert-Brecht-Straße in Daxlanden. Hier wurden drei E-Bikes aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Insgesamt wird das Diebesgut auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier West unter der Rufnummer 0721 666-3611 zu melden.

Steffen Schulte, Pressestelle

