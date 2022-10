Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bruchsal (ots)

Ein Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Draisstraße in Bruchsal wurde am frühen Montagmorgen verübt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg ein bislang unbekannter Mann um 01:50 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und löste hierbei einen Alarm aus, bei dem er per Video aufgezeichnet wurde. Kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzungen des Polizeireviers Bruchsal konnten bei der Überprüfung der Gaststätte allerdings keine Person mehr antreffen.

Gegenstände wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

