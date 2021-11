Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrshinweis: Vollsperrung der L 234 zwischen Garstedt und Salzhausen

Garstedt (ots)

Am 09.11.2021, in der Zeit von 09.00 - 15.00 Uhr, wird die Landesstraße 234 zwischen Garstedt und Salzhausen voll gesperrt. Auch das Betreten des Waldes ist in den betroffenen Teilen untersagt.

Hintergrund ist eine revierübergreifende Drückjagd zur Reduzierung der Schwarzwildbestände. Dabei besteht die Gefahr, dass aufgeschrecktes Wild die Landesstraße überquert.

