Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erinnerung an das Glasflaschen-, Getränkedosen- und Pyrotechnikverbot - Bundespolizei im Einsatz zu Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln

Mönchengladbach, Köln (ots)

Am Samstagabend (16. April), um 18.30 Uhr, findet das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1.FC Köln im Borussiapark statt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei werden die An- und Abreisephase im Bahnverkehr überwachen. Eine Allgemeinverfügung regelt das Verbot von Glasflaschen, Getränkedosen und Pyrotechnik.

Zu dem Saisonhighlight erwartet der Veranstalter ein ausverkauftes Stadion. Für die Anreisephase werden zwei zusätzliche Züge vom Kölner Hauptbahnhof ab Gleis 1 mit Abfahrt 15.10 Uhr und 15.36 Uhr bis zum Hauptbahnhof Mönchengladbach Rheydt eingesetzt. Von dort aus können die bereitgestellten Shuttlebusse genutzt werden. Für die Rückreise fahren die zusätzlichen Züge um 21.16 Uhr und um 21.36 Uhr ab.

Es wird noch einmal an die Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin erinnert. In dieser Verfügung ist für den 16. April in der Zeit von 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr ein Mitführverbot von Glasflaschen, Glasbehältnissen, Getränkedosen sowie pyrotechnischen Gegenständen ausgesprochen worden. Die Bundespolizei wird gefahrenabwehrend die Bahnhöfe und Haltepunkte überwachen und Verstöße gegen die Allgemeinverfügung ahnden. Die Bundespolizei bittet alle Reisende, sich auf mögliche Einschränkungen im Bahnverkehr einzustellen.

Ein Pressesprecher-Team der Bundespolizei wird für Medienanfragen ab 12 Uhr unter der Nummer 0175/ 43 38 127 zur Verfügung stehen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell