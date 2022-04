Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Urlaub gescheitert - Bundespolizei verhaftet 20-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (13.04.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Bulgare vorstellig, der beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu reisen. Hierbei stellte sich jedoch heraus, dass nach dem 20-jährigen Mann gesucht wurde. Das Amtsgericht Viersen hatte im Februar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls geringwertiger Sachen gegen den in Krefeld lebenden Mann erlassen. Laut diesem wird ihm vorgeworfen, im Juni 2019 in einem Supermarkt in Viersen ein Headset gestohlen zu haben. Da der Angeklagte der Hauptverhandlung im Februar dieses Jahres unentschuldigt fernblieb, wurde er per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Nach seiner Festnahme und Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf wurde er im Laufe des Tages den Justizbehörden übergeben.

