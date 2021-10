Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zu Medieninformation vom 18.10.2021, 09:36 Uhr "Erfurt. Auffahrunfall mit beteiligtem Lkw auf BAB 4 in Richtung Frankfurt"

Erfurt (ots)

Bei dem Unfall am Montagvormittag zwischen Erfurt-West und Erfurt-Ost war ein mit Papierrollen beladener Sattelzug auf ein Baustellenfahrzeug mit Anhänger, welche sich auf dem Standstreifen befunden habe, aufgefahren. Der Sattelzug war dann umgekippt. Das Baustellenfahrzeug mit Anhänger wurde noch gegen ein weiteres Baustellenfahrzeug geschoben. Ein nachfolgender Pkw-Mercedes konnte eine Kollision mit dem liegenden Sattelzug nicht mehr vermeiden und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle. Insgesamt wurden drei Personen verletzt und werden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Darunter der Unfallverursacher, der Fahrer des Pkw und der Insasse des Baustellenfahrzeuges, auf das der Sattelzug aufgefahren war. An der Anschlussstelle Erfurt-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt/Main wird der Verkehr derzeit von der Autobahn abgeleitet.

