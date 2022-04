BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Betäubungsmittel im Düsseldorfer Hauptbahnhof +++Foto+++

WIESBADEN (ots) - * Anstieg der Zahl der Personen mit Blue Card in der Corona-Pandemie verlangsamt * Die meisten Blue-Card-Inhaberinnen und -Inhaber kamen aus Indien * Fast drei von zehn Fachkräften mit Blue Card haben in Deutschland studiert Auch während der Corona-Pandemie ist die Zahl der ausländischen Fachkräfte mit Blue Card in Deutschland weiter gestiegen. ...

