POL-LM: +++Verletzter nach Streit auf Supermarktparkplatz+++Auto in Limburg geklaut+++Mann beleidigt und bedroht andere vor Shisha-Bar+++Stark betrunkene Fahrerin aus dem Verkehr gezogen+++

1. Verletzter nach Streit auf Supermarktparkplatz, Limburg, Elzer Straße, Montag, 13.06.2022, 13:10 Uhr

(wie) Am Montag wurde bei einem Streit auf einem Supermarktparkplatz in Limburg ein Mann verletzt. In der Elzer Straße gerieten ein 50-Jähriger und ein 69-Jähriger aneinander. Der Streit eskalierte offenbar schnell und es sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Nach bisherigen Ermittlungen fühlte sich der 69-Jährige derart in seiner Ehre verletzt, dass er dem 50-Jährigen einen Kopfstoß versetzte. Hierbei wurde der 50-Jährige verletzt und musste von Rettungssanitätern behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm die wechselseitigen Strafanzeigen auf und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 wird um Hinweise.

2. Auto in Limburg geklaut,

Limburg, Limburger Straße (Offheim), Sonntag, 12.06.2022, 22:00 Uhr bis Montag, 13.06.2022, 06:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Limburg ein Auto gestohlen. Ein 32-Jähriger hatte seinen silbernen Audi A4 am Sonntagabend in der Limburger Straße in Offheim abgestellt. Als er am nächsten Morgen zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Unbekannte Täter hatte im Laufe der Nacht das komplette Auto mit den amtlichen Kennzeichen LM-FF 89 gestohlen und waren unerkannt entkommen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Mann beleidigt und bedroht andere vor Shisha-Bar, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Montag, 13.06.2022, 19:10 Uhr

(wie) Am Montagabend beleidigte und bedrohte ein Mann in Bad Camberg mehrere Personen vor einer Shisha-Bar und urunierte vor den Eingang. Die Polizei wurde gegen 19:10 Uhr in die Frankfurter Straße gerufen. Dort war ein betrunkener Mann an einer Shisha-Bar aufgetaucht, hatte vor den Eingang uriniert und anschließend die Gäste und den Inhaber massiv beleidigt und bedroht. Der polizeibekannte hatte sich bereits vom Tatort entfernt, konnte aber in der Nähe ausfindig gemacht werden. Er stand bei der anschließenden Kontrolle deutlich unter Alkoholeinfluss. Der 46-Jährige erhielt eine deutliche Ansprache von den Beamten und musste sich danach mit einem ausgesprochenen Platzverweis entfernen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Autobahnpolizei

1. Stark betrunkene Fahrerin aus dem Verkehr gezogen, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Montag, 13.06.2022, 20:45 Uhr

(wie) Am Montagabend zog die Polizei auf der A 3 eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Eine Zeugin rief die Polizei, da sie einen roten Kleinwagen beobachtete, der bei Limburg auf der B 49 in Schlangenlinien unterwegs war. Nachdem das Fahrzeug auf die Autobahn in Richtung Frankfurt aufgefahren war, konnte die Zeugin einen Streifenwagen der Autobahnpolizei heran lotsen. Die Beamten machten sich anschließend ein Bild der immer noch in Schlangenlinien stattfindenden Fahrweise. Als sie dann versuchten den roten Nissan anzuhalten, folgte die Fahrerin der Aufforderung nicht. Weder Anhaltesignalgeber noch Blaulicht konnten die Frau zum Anhalten bewegen. Erst als ein weiterer Streifenwagen dazu kam und neben dem Fahrzeug fuhr, konnte die Fahrerin zum Anhalten gebracht werden. Sie stand sehr deutlich unter Alkoholeinfluss und erreichte beim Alkoholtest einen Wert von über 1, 9 Promille. Daher nahmen die Beamten die 41-Jährige fest und brachten sie zur Dienststelle. Dort sperrte sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und schlug einem Polizisten gegen den Oberkörper. Nun wurde die Frau zu Boden gebracht bekam Handfesseln angelegt. Als die 41-Jährige sich nach einiger Zeit wieder beruhigt hatte, wurden ihr die Handfesseln abgenommen. Nachdem ein Arzt eine Blutprobe entnommen hatte, wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Einen Führerschein konnte sie nicht vorweisen.

