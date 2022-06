PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Zeugenaufruf nach Unfall mit schwer verletzter Person+++

Bad Camberg (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 12.06.2022, 10:53 Uhr Unfallort: L3030 zwischen Hasselbach und Schwickershausen

Am Sonntagmorgen befuhr ein 57jähriger Motorradfahrer aus Hattersheim die L3030 aus Richtung Hasselbach in Richtung Schwickershausen. In entgegengesetzte Richtung fuhr ein graues oder braunes Kleinstfahrzeug, dass gerade einen Fahrradfahrer überholte.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Motorrads nach rechts auf die Bankette, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, stürzte und im Straßengraben zum Liegen kam. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt.

Die Führerin/der Führer des Fahrzeugs, dass den Fahrradfahrer überholt hat, hat von dem Verkehrsunfall vermutlich nichts mitbekommen und hat sich deshalb vom Unfallort entfernt.

Sie/Er kann eventuell wichtige Informationen zum genauen Unfallhergang machen und wird daher gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

