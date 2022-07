Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Katalysatoren-Diebstähle in Hessen und Herringen

Hamm-Heessen/-Herringen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 5. Juli, und Mittwoch, 6. Juli, in Heessen und Herringen insgesamt acht Katalysatoren gestohlen.

Auf der Heessener Straße gingen sie am Mittwoch, 6. Juli, zwischen 0.20 Uhr und 1 Uhr gleich zwei VW Golf an.

Ganz in der Nähe, an der Heessener Straße/ An der Mattenbecke wurde zwischen Dienstagabend, 20.10 Uhr und Mittwochabend, 19.45 Uhr, ebenfalls der Katalysator eines am Straßenrand geparkten Opel Corsa gestohlen.

In Herringen auf der Juffernbuschstraße war ein BMW das Ziel der Diebe. Hier trennten sie zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwochmorgen, 7.50 Uhr, den Katalysator des Autos ab.

Auf der Lange Straße entwendeten sie zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr, den Katalysator eines VW Golf.

Zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 9.10 Uhr, waren auf der Dortmunder Straße ein VW Lupo, ein Renault Twingo und ein Nissan X-Trail das Ziel der Diebe.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell