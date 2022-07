POL-HAM: E-Bike gestohlen - Besitzer bemerkt flüchtigen Dieb

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch, 6. Juli, zwischen 10.30 Uhr und 16.45 Uhr einen an der Hohenhöveler Straße geparkten Ford beschädigt. Das Auto stand am Fahrbahnrand und hat nun eine Delle sowie Kratzer im Bereich des hinteren Radkastens. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher ...

