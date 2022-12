Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gewinnspielbetrug - Kennzeichendiebstahl

Gewinnspielbetrug

Vogelsbergkreis. Kurz vor Weihnachten versuchen Betrüger wieder an das Geld osthessischer Bürgerinnen und Bürger zu gelangen: Am Telefon erklären die Schwindler, dass ein naher Angehöriger für die Dauer von einem Jahr ein Abo für ein Gewinnspiel gekauft habe. Nunmehr sei es möglich, das Abo auf drei Monate zu verkürzen. Hierfür benötige man lediglich eine Einzugsermächtigung für ein Konto. Eine Frau aus dem Vogelsbergkreis glaubte den Angaben der Anrufer. Anschließend buchten die Betrüger wiederholt unerlaubt Geldbeträge ab.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, Kontodaten herausgeben, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Kennzeichendiebstahl

Grebenhain. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (21.12.), gegen 15.30 Uhr und Donnerstagmorgen (22.12.), gegen 0.10 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MR 3397 eines schwarzen Corsa C. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

