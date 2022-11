Xanten (ots) - Geld und eine Salatmaschine haben Unbekannte aus einem Dönerimbiss an der Kalkarer Straße gestohlen. Die Täter brachen am Dienstag in der Zeit zwischen 0.20 und 8.20 Uhr in das Geschäft ein. Dem Inhaber waren am Sonntag zwei Kunden aufgefallen, die sich auffällig stark in dem Imbiss umschauten. Die Männer sind etwa 165 cm groß und circa 30 Jahre ...

