Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Döner-Imbiss

Xanten (ots)

Geld und eine Salatmaschine haben Unbekannte aus einem Dönerimbiss an der Kalkarer Straße gestohlen. Die Täter brachen am Dienstag in der Zeit zwischen 0.20 und 8.20 Uhr in das Geschäft ein.

Dem Inhaber waren am Sonntag zwei Kunden aufgefallen, die sich auffällig stark in dem Imbiss umschauten. Die Männer sind etwa 165 cm groß und circa 30 Jahre alt. Zudem hatten sie einen normale Figur. Einer hat kurzes, schwarzes Haar und ein rundes Gesicht. Er trug eine graue Jacke und schwarze Hose. Der zweite Tatverdächtige hat ein schmales Gesicht.

Die Polizei Xanten bittet Zeugen um Hinweise. Sie ist unter der Telefonnummer 02801 / 71420 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell