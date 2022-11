Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Mann stirbt auf tragische Weise bei Wohnungsbrand

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 08.11.2022, gegen 19.00 Uhr, wurde in der Ortslage Wertherbruch ein Hausbrand gemeldet. Nachdem zunächst alle Personen das Haus verlassen konnten, rannte ein 74-jähriger Hausbewohner zurück in den Brandort, um ein Tier zu retten. Der 74-Jährige konnte letztlich nur noch leblos durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Haus geborgen werden. Er verstarb, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch am Einsatzort. Vier weitere Hausbewohner wurden leicht verletzt und mussten für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Zwei der eingesetzten Feuerleute mussten aufgrund einer Rauchgasintoxikation ebenfalls in örtliche Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

