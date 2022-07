Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen RNK - B36/B535 Richtung Schwetzingen Höhe Hirschacker: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Verletzten - PM 3

Schwetzingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Benz-Fahrer die B36/B535 von Mannheim kommend in Richtung Schwetzingen. In Höhe der Eichendorfstraße verliert der 47-Jährige in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, streift hierbei einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Peugeot einer 54-Jährigen, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät auf die Leitplanke und überschlägt sich in der weiteren Folge. Durch den Zusammenstoß verliert die 54-jährige Peugeot Fahrerin ebenfalls die Kontrolle über ihren Pkw, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Beide Fahrzeuge blieben in einem angrenzenden Feld liegen. Die 54-Jährige wurde hierbei in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen, die mit 10 Mann vor Ort war, geborgen werden. Der Unfallverursacher und die 54-Jährige wurden mit schweren jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 47-jährige Unfallverursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille zu Tage. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein blieb bei den Akten. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von je ca. 10 000,- Euro. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen der B36/B535 in Richtung Schwetzingen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 04.10 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell