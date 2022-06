Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Skoda Octavia parkte eine 40 Jahre alte Frau am Dienstag, 07.06.2022, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Busbahnhof". Als sie gegen 16.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses entlang der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 8000 Euro beim Vorbeifahren oder Rangieren eines anderen Verkehrsteilnehmers verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell