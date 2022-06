Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug auf Gegenfahrspur unterwegs - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Dienstag, 07.06.2022, gegen 14.00 Uhr, auf der B 317 in Höhe der Ausfahrt Schopfheim-Fahrnau. Diese Strecke befuhr ein 81 Jahre alter Mann mit seinem VW, als ihm in Höhe der Ausfahrt ein beiges Auto entgegenkam. Hierbei soll dieses bis zur Hälfte auf der Gegenfahrspur gefahren sein. Der 81-jährige wich nach rechts aus und kam auf den Grünstreifen. Dort streifte er einen Leitpfosten. Nach einer Überprüfung konnte kein Schaden am Fahrzeug oder dem Leitpfosten festgestellt werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell