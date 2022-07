Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Freitag, 08.Juli, gegen ca. 16:10 Uhr den Fahrradweg der Hafenstraße in westliche Richtung. Im Bereich der Einmündung Poststraße kam es zur Kollision mit dem Mercedes einer 36-Jährigen, die beabsichtigte von der Poststraße nach rechts in die Hafenstraße einzubiegen. Der 59-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er gab an, dass er sich selbständig in ärztliche Behandlung geben werde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.(kap)

